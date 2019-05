Gorąco na linii Iran-USA. Donald Trump nakłada nowe sankcje

Kolejny ruch Stanów Zjednoczonych ws. Iranu. Prezydent Donalda Trump nakłada sankcje na eksport irańskiej stali i innych metali.



Jak zaznaczyła administracja Trumpa, jest to ostrzeżenie dla krajów importujących metale z Iranu. - Pozwalanie na to, by irańska stal i inne metale wpływały do ich portów, nie będzie już tolerowane - powiedział prezydent Donald Trump, cytowany przez Reuters.