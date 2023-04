Fiński generał wskazuje datę. Uderzenie zbliża się wielkimi krokami

Toveri nie wierzy jednak, że wyciek to próba dezinformacji ze strony USA. - Znamy takie próby z historii, szczególnie z czasów II wojny światowej. To może być celowe działanie i fałszywy wyciek. Jednak do uwiarygodnienia takich informacji powinno zostać wykorzystane bardziej wiarygodne źródło, które zmyliłoby i uwiarygodniło w oczach wroga informacje - podkreśla. - Ciężko mi jednak uwierzyć w to, że to zmyłka - zaznacza.