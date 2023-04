"NYT": Wrzenie na Kremlu większe niż sądzono

"The Washington Post" poinformował że tajne akta w internecie opublikował młody człowiek, który pracował w amerykańskiej bazie wojskowej. Początkowo tłumaczył je i udostępniał wyłącznie na zamkniętej grupie na platformie Discord. FBI stara się go namierzyć, ale członek czatu i anonimowy informator "The Washington Post" nie ujawnia szczegółów dot. internetowego znajomego. Amerykański dziennik podkreśla jednak, że sprawcą najprawdopodobniej jest "około 20-letni pasjonat broni".