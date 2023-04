Politico: Morawiecki gra "anty-Macrona" w Waszyngtonie

Szef polskiego rządu uważa, że Europa i USA powinny kontynuować ścisłą współpracę. - Nie widzę alternatywy - i jesteśmy tutaj absolutnie na tej samej fali - dla budowania jeszcze bliższego sojuszu z Amerykanami. Jeśli kraje na zachód od Polski mniej to rozumieją, to pewnie z powodu uwarunkowań historycznych - podkreślał we wtorek w Waszyngtonie.