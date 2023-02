Fiński ekspert: "Rosjanie budują korytarz śmierci"

Fiński ekspert ds. wojskowości Emil Kastehelmi wskazał w rozmowie z "Iltalehti", że wojska Władimira Putina budują "korytarz śmierci" w obwodzie zaporoskim. Rosjanie obawiają się, że "gdy Ukraińcy dotrą w trakcie kontrofensywy do drogi do Melitopola, mogą praktycznie odciąć ich połączenie lądowe do Krymu".