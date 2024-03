Festyny kosztowały miliony. Promowały jednego kandydata do Sejmu

Witold Koss, od stycznia dyrektor generalny Lasów Państwowych, w piśmie do posłów wyjaśnia zasadę finansowania pikników. Wskazuje, że choć "organizowanie wydarzeń lokalnych należy do kompetencji regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictw", to jeśli nie zaplanowały wcześniej imprez, "zwracały się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zgodę na realizację i sfinansowanie wydarzeń ze środków pozostających w dyspozycji Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych".