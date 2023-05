Ferment w Szkocji. Policjanci się buntują przeciw nowym rozkazom ws. bród

Jak donosi BBC, szkocka policja - która zatrudnia około 17 tysięcy pełnoetatowych funkcjonariuszy i tym samym jest drugą co do wielkości po londyńskich siłach formacją Wielkiej Brytanii - wprowadza nową "politykę golenia". Stacja dotarła do niejawnych informacji, które przekazał podległym zastępca komendanta głównego, Alan Speirs.