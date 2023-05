Seniorka tonie w długach. Pomocną dłoń wyciągnął... komornik

Komornik pierwszy wyciągnął rękę

- Jak umarł, to dowiedziałam się, że miał 16 tysięcy zł długów i ja to spłacam, bo on jeździł po całym świecie do lekarzy. Tak chciał się ratować, a nie powiedział nic. On nie miał odleżyn, tylko miał rakowe otwory. Jeden plaster kosztował 60 zł, drugi 70 zł, trzeci 25 zł, a tego trzeba było dużo na tydzień - wyjaśniała bohaterka reportażu interwencji Halina Bober.