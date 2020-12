Ferie zimowe 2021. Michał Dworczyk: nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem Polaków

Michał Dworczyk skomentował działania policji ws. sobotnich protestów. Barbara Nowacka została na nich potraktowana gazem. Szef KPRM uważa, że pewne sytuacje w wielu aspektach nie powinny mieć miejsca. Zauważa, że doszło do złamania przepisów, a zgromadzenie było nielegalne. Dodaje, że w takim przypadku trzeba liczyć się z konsekwencjami, tym bardziej jeśli ktoś nie słucha wezwań funkcjonariuszy.

Strajk Kobiet. Michał Dworczyk: żal mi Barbary Nowackiej

Polityk na antenie TVN24 podkreślał, że policja jest od tego, żeby strzec respektowania prawa niezależnie od poglądów politycznych. Uważa, że w tamtym momencie wykonywała swoje zadania. Wracając do sytuacji z Nowacką, Dworczyk był przekonany, że działanie funkcjonariusza nie było celowe. - Po ludzku mi przykro, że została potraktowana gazem - podsumował wątek.

Szef Kancelarii Premiera odniósł się do unijnego Funduszu Odbudowy. - To są środki, których Polska potrzebuje i mam nadzieję, że zostaną wykorzystane do wzmacniania naszej gospodarki - mówił. Dworczyk zaznacza, że budżet UE został świetnie wynegocjowany i ma nadzieję, że działania krajów, które "chciały wprowadzić pozatraktatowe mechanizmy" nie spowodują weta. Według polityka Unia ma też swoje wady i w interesie Polski jest blokowanie niedobrych pomysłów.