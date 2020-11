Szczepionka nie tylko u lekarza. Strategia rządu na styczeń

Zakup i dystrybucja szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 kosztować będzie co najmniej 5 mld zł - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Szczepienie ma być bezpłatne i dobrowolne, a najpierw obejmie osoby starsze i personel medyczny.

Wyzwaniem jest jednak zaszczepienie w krótkim okresie dużej liczby chętnych. Z szacunków rządowych ekspertów wynika, że może być to od 12 do 16 milionów Polaków.

To dlatego szczepienia na pewno będą się odbywały także poza gabinetami lekarzy rodzinnych - wyjaśnia RMF FM. W punkty szczepień mogą zostać m.in. przekształcone stanowiska drive-thru, gdzie teraz pobierane są próbki do testów na koronawirusa. To może być jednak za mało.