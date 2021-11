Fatalna prognoza dla Polski lokalnej. W siedmiu regionach IV fala pobije wcześniejsze rekordy

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła opozycję do rozmów na temat współpracy przy ustaw, które mogłyby ograniczyć epidemię. Chodzi m.in weryfikację szczepień pracowników przez pracodawców. PiS stracił poparcie dla tego rozwiązania we własnych szeregach i szuka go u opozycji.