Narada u Witek. "Koło ratunkowe dla rządu"

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała spotkanie dotyczące możliwości porozumienia ponad podziałami w sprawie weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Swój udział potwierdzili m.in. przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. - Rozumiem, że pani marszałek Witek chce rzucić koło ratunkowe rządowi Zjednoczonej Prawicy, który nie ma większości i powinien podać się do dymisji - powiedziała w programie "Newsroom" WP posłanka PO Izabela Leszczyna. - Chcemy usłyszeć, co minister zdrowia i Rada Medyczna przy premierze uważają, że trzeba zrobić - mówiła. Dodała, że jeśli eksperci przygotują wytyczne, a szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowie przygotowanie ustawy, to wtedy KO poprze takie rozwiązania i - jak stwierdziła - pomoże rządowi, żeby nie umierali Polacy. - Bo nie mają większości. Mają antyszczepionkowców i antyunijną Solidarną Polskę - komentowała Leszczyna w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem.