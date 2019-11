Andrzej Duda zabrał głos ws. expose Mateusza Morawieckiego. - Niedługie, nie wierzę, że mogło ono kogokolwiek zanudzić - powiedział prezydent o wystąpieniu szefa rządu. Duda wyraził radość z tego, że w expose mocno zaistniała polityka prorodzinna.

- Cieszę się, że pan premier w tak spójny sposób przedstawił zręby swojej polityki. Cieszę się też, że są one tak bliskie temu, co już było realizowane w poprzedniej kadencji - stwierdził Andrzej Duda.

Expose Mateusza Morawieckiego. Andrzej Duda komentuje

Prezydent podkreślił swoje zadowolenie z faktu, że Morawiecki mówił o rzeczach, "które mi, jako prezydentowi są bardzo bliskie". - Normalność - to słowo pojawiło się kilka raz. To nie jest ciepła woda w kranie. To jest ciepła woda w kranie w mieszkaniu, na które nas stać - powiedział Duda.