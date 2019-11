Expose Mateusza Morawieckiego. Wsparcie od dzieci i żony

Wygłoszenie expose, a później obrona planów przed opozycją to trudne zadanie dla premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, które pokazuje, że może liczyć na wsparcie bliskich.

"Wsparcie od Dzieci - jest, wsparcie od osobistego stylisty, czyli mojej kochanej Żony - jest, zestaw do notowania - jest, okulary - są. To znaczy, że jestem gotowy na expose. Zaczynamy za godzinę!" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku tuż przed wyjazdem do Sejmu.