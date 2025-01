Europejscy żołnierze na Grenlandii? Generał UE nie wyklucza

Amerykański prezydent Donald Trump uważa, że USA powinny przejąć kontrolę nad Grenlandią, będącą terytorium zależnym Danii. Uzasadnia to względami "bezpieczeństwa narodowego".

W odpowiedzi niemiecki generał Robert Brieger, który stoi na czele Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (EUMC), sugeruje, iż także Europa powinna zabezpieczyć swoje interesy związane z tą wyspą. - Wyspa ma duże znaczenie z geopolitycznego punktu widzenia, a także z perspektywy polityki bezpieczeństwa - powiedział Brieger w rozmowie z gazetą "Welt am Sonntag".

- W mojej opinii byłoby bardzo sensowne, gdyby na Grenlandii stacjonowały nie tylko siły USA, jak dotychczas, ale by rozważyć rozmieszczenie w przyszłości także żołnierzy UE. Byłby to mocny sygnał i mógłby przyczynić się to stabilności w regionie - dodał niemiecki generał.