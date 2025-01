Łukaszenka o Orieszniku. "Będzie u nas z dnia na dzień"

- Nie wzbraniamy się przed bronią jądrową, nie. Ale to jest straszna broń. A Oriesznik to straszna broń, ale nie aż tak. Niech będzie u nas - dodał.

Dopytany o to, co oznacza sformułowanie "z dnia na dzień", Łukaszenka odparł, że jeszcze nie ustalił terminu z Putinem.

- Po pierwsze, nie pali się. Oczywiście rozumiem, że Rosji też jest potrzebny ten Oriesznik itd. No i to nie takie proste. Kiedy mówiłem o dziesięciu zestawach, to żartowałem - dodał. - Taki żart do dziennikarzy. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że dziesięć zestawów to ogromne pieniądze. No i przemysł Rosji nie tylko produkuje Orieszniki. Nawet w ciągu trzech lat tego nie wyprodukuje. Zdaję sobie z tego sprawę. Wystarczy jeden zestaw Oriesznik, żeby zabezpieczyć Białoruś - powiedział Łukaszenka.