Euro w Polsce. Jasny sygnał dla nowego rządu

Pracownia United Surveys, na zlecenie Wirtualnej Polski, zapytała Polaków o stosunek do wprowadzenia euro w Polsce. Pytanie sondażowe brzmiało: "Czy Pana/Pani zdaniem rząd powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro zamiast polskiego złotego ?".

Za przyjęciem euro jest więcej niż co czwarty Polak, czyli 27,3 proc. badanych. To 14,3 proc. badanych odpowiadających zdecydowanie tak oraz 13 proc. badanych odpowiadających raczej tak. 5,9 proc., czyli więcej niż co dwudziesty badany, nie ma zdania na ten temat.