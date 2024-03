Lewica gotowa do wyborów do PE. Biedroń będzie otwierał listę

Biedroń pytany był o przygotowania Nowej Lewicy do kampanii do Parlamentu Europejskiego.

- Jesteśmy gotowi. Wiemy, kto będzie szefem, czy szefową sztabu. Mamy już prawie gotowe listy. Jesteśmy przygotowani do wyborów europejskich także dlatego, że one już są tuż za rogiem. Kończy się kampania samorządowa i automatycznie rozpoczyna się kampania do Parlamentu Europejskiego i Lewica jest do niej już całkowicie przygotowana - zapewnił.