Polacy przesyłają majątek z Wielkiej Brytanii

Polacy przesyłają do ojczyzny majątek. Tak emigracja wspiera kraj

NBP poinformował również, z których krajów płyną do Polski największe kwoty. "Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W I kwartale 2023 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,6 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,7 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 48,3 proc. wszystkich transferów".