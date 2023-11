Erdogan naciska na USA. "To rola, którą chciałby odgrywać"

"To rola, którą Erdogan chciałby odgrywać"

Zdaniem dra Zaborowskiego, "Turcja chciałaby pozycjonować się jako mediator". - To zawsze podnosi rangę globalną danego państwa. To rola, którą Erdogan chciałby odgrywać. Póki co jednak, jeśli chodzi o samą Gazę, a nie konflikt izraelsko-palestyński jako taki, taką rolę odgrywa Katar. To miejsce jest więc, na ten moment, zajęte - podkreśla dr Zaborowski.