Ekstremalny wrzesień. "Najcieplejszy w historii pomiarów"

Piątek będzie pogodowo spokojny. Od północnego zachodu przyjdą opady. Maksymalne temperatury wyniosą 21-22 st. C. W pozostałych częściach kraju będzie cieplej - zapowiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Front może przynieść ochłodzenie, m.in. na południu Polski. W sobotę będzie mało słońca, choć pogoda będzie bardziej letnia, niż jesienna. Więcej słońca pojawi się na niebie w niedzielę. Chłodne powietrze jednak się utrzyma i maksymalne temperatury wyniosą od 17 do 20 st. C. Jak mówił synoptyk, obecne temperatury są wyższe od norm dobowych sprzed lat nawet o 5 st. w skali całego kraju. - Dziś w centralnej części kraju są wyższe nawet o 10 st. C. To ekstremalna sytuacja. To pokazuje, że wrzesień będzie najcieplejszy w historii pomiarów w Polsce. To ekstremalny wrzesień. Lato nie chce odpuścić - mówił gość programu "Newsroom" WP.