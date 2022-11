Eksplozja w Przewodowie. Kuriozalny komentarz rosyjskiego MSZ

We wtorek po południu doszło do eksplozji we wsi Przewodów w pobliżu ukraińskiej granicy. Według wstępnych ustaleń spadł tam prawdopodobnie pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Na te doniesienia zareagował rosyjski MSZ. - Warszawa powinna bardziej myśleć o zagrożeniach dla Polski spowodowanych masowym pompowaniem zachodniej broni na Ukrainę - stwierdził wiceminister rosyjskiego resortu dyplomacji.