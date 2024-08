Izabela P. złożyła oświadczenie. To nie jest wyjątek

Dziś śledczy rozmawiali z 35-latką. Nie było to jednak formalne przesłuchanie - to zostało przełożone ze względu na stan kobiety. W komunikacie jeleniogórska prokuratura podała jednak, że Izabela P. "stanowczo zaprzeczyła, aby od 9 sierpnia 2024 r. do 20 sierpnia 2024 r. była przez kogoś więziona lub też w jakikolwiek inny sposób skrzywdzona".