Pierwsza rzecz, którą zrobiła przy policji. Odnaleziona Izabela z A4 złożyła oświadczenie

Zaginiona na A4 Izabela została odnaleziona we wtorek. Kobieta już złożyła oświadczenie, żeby nie informować o miejscu, w którym obecnie się znajduje. Kobieta była poszukiwana od 9 sierpnia. We wtorek wycieńczona zapukała do drzwi swoich znajomych. Na miejsce przyjechała policja.