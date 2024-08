Izabela P. trafiła do szpitala. Nie chce kontaktów z rodziną

Izabela P. trafiła do szpitala. Jest w pełnym kontakcie z personelem medycznym, jednak nie podzieliła się informacjami na temat wydarzeń - powiedział szef szpitala, do którego trafiła Izabela. Z kolei jak podała prokuratura, odnaleziona kobieta złożyła oświadczenie, by nie informować mediów i rodziny o miejscu jej pobytu.