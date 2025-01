Jak wynika z opublikowanego w środę sondażu Ipsos, poparcie dla Donalda Trumpa spadło z 47 do 45 proc. w ciągu tygodnia.

- O ile Trump do pewnego stopnia jest w fazie "miesiąca miodowego", o tyle jego notowania nie są imponujące w historycznym kontekście" - ocenił w rozmowie z agencją Reutera Kyle Kondik z University of Virginia Center for Politics.