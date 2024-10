Ekspert o tragicznym wypadku na S7. "Rodzi się podstawowe pytanie"

- W oczy rzucają się bardzo ważne elementy. Po pierwsze - warunki niedostatecznej widoczności, czyli noc. O tej porze w tym rejonie miała też być mgła, co spowodowało tworzenie się dużych zatorów. Druga kwestia to prędkość. Większość kierujących poruszała się wcześniej dwujezdniową trasą ekspresową, po czym nagle dojechali do odcinka, gdzie prowadzone są roboty drogowe, więc chcąc nie chcąc musieli mocno zmniejszyć prędkość, a była to istotna zmiana. Trzecia kwestia to duża liczba aut, jak na tę godzinę. To było związane z wydarzeniem sportowym, z którego być może cześć tych osób wracała - mówi Konkolewski.