"Nowy etap wojny". Wiadomo, co teraz zrobi Putin

Nie "czy" tylko "kiedy?"

Z kolei pułkownik Andrzej Kruczyński uważa, że NATO powinno zareagować i wzmocnić zabezpieczenia. - To, że dojdzie do czegoś na morzu, było dawno do przewidzenia. Konieczne jest wprowadzenie strefy bezpieczeństwa na Bałtyku podobnej do tej w strefie powietrznej, która jest świetnie chroniona. Być może takie decyzje już zapadły, dlatego powinniśmy poczekać kilka dni, zanim informacje trafią do opinii publicznej - mówi.