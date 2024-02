Egzekucja ukraińskich żołnierzy. Pokazali nagranie

Do wpisu dołączono film nakręcony z drona. Widać na nim żołnierzy w okopach. Jeden stoi z karabinem przed dwoma, którzy nie stawiają żadnego oporu. Po chwili kieruje lufę w ich stronę. Najpierw strzela do jednego, a następnie do drugiego. Kiedy żołnierze padają na ziemię, oddaje jeszcze kilka strzałów.