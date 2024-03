Echa nagłej decyzji Sikorskiego. "Postanowił to zrobić jednym ruchem"

Dyplomata wyjaśnia, że jeśli prezydent nie zaakceptuje decyzji szefa MSZ, "jest kilka możliwych ścieżek działania". - Najprostsza jest taka, że minister podejmuje decyzję o zakończeniu misji ambasadora. Ambasador wraca do kraju, zostaje mu tytuł i złotówkowa część wynagrodzenia do chwili gdy prezydent go odwoła (...) - wskazuje.