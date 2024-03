"Tuskowi się coś pomyliło". Ostre słowa Mastalerka

- To nie są ambasadorzy rządu, tylko ambasadorzy Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli premier Donald Tusk mówi o jakiejś lojalności, to ambasador musi mieć lojalność wobec Rzeczpospolitej, nie wobec Platformy Obywatelskiej, nie wobec rządu premiera Donalda Tuska. To jest całkowite pomylenie pojęć - tak o odwołaniu kilkudziesięciu ambasadorów przez MSZ mówił szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.