WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze psy Przemysław Batorski 1 godzinę temu Dzień Kundelka 2019. To właśnie dzisiaj. Zobacz, jak go obchodzić Dzień Kundelka obchodzimy w piątek 25 października. Burki, azorki, wielorasowce mają swoje święto. Zobacz, jak obchodzić dzień najwdzięczniejszych psów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dzień Kundelka obchodzimy 25 października. (Materiały prasowe, Fot: Schronisko Na Paluchu) Dzień Kundelka 2019. Dlaczego właśnie dzisiaj? Dzień Kundelka przypada co roku 25 października. To nieformalne święto obchodzone w Polsce zainicjowało nieistniejące już Stowarzyszenie Przyjaciół Kundelka. Jego celem jest, byśmy pamiętali o kundelkach, często źle traktowanych i niechcianych, które okazują się wytrwałymi towarzyszami człowieka. Tego dnia schroniska szczególnie zachęcają do przyjmowania bezpańskich psów. 25 października wybrano na Dzień Kundelka, by uczcić wejście w życie ustawy o ochronie zwierząt. W Polsce miało to miejsce 24 października 1997 roku. Ten akt prawny zawiera definicję humanitarnego traktowania zwierząt. Wszystkie czworonogi, także te rasowe, mają swoje zwierzęce święto 1 lipca. Październik jest również miesiącem dobroci dla zwierząt. Dzień Kundelka. Warszawa zaprasza na marsz Marsz Kundelków 2019 to propozycja dla tych, którzy codziennie przeżywają dzień kundelka. Wydarzenie zacznie się w Warszawie w sobotę 26 października o godzinie 13. Właściciele i ich pupile przejdą od pomnika Kopernika przez Stare Miasto do parku fontann. Od 13:30 do 16 pod fontannami będzie można bezpłatnie zaczipować psa. Zajmą się tym pracownicy schroniska na Paluchu. W marszu wezmą udział podopieczni schroniska, którzy czekają na adopcję. Kundelki są odporne na choroby i długowieczne, w czym przewyższają wiele psów rasowych. Towarzystwo psa zmniejsza stres u człowieka, a spacer ze zwierzakiem pomaga utrzymać dobrą formę. Szacuje się, że świat zamieszkuje nawet 750 milionów mieszańców. W Polsce żyje od 6 do 9 milionów psów, w tym nawet kilkaset tysięcy zdziczałych. Kundelki na wsiach i przedmieściach czasami łączą się w watahy i wspólnie poszukują jedzenia. Powodują spore szkody zwłaszcza w populacji dzikich zwierząt. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące