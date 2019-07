Ogromny patyczak na klatce schodowej w Łodzi

Mieszkańcy jednego z wieżowców na łódzkim Śródmieściu natrafili na niecodzienny widok. Na klatce schodowej zobaczyli bowiem wyjątkowo okazałego patyczaka rogatego.



Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi opublikowali zdjęcia straszyka. Ma to pomóc w znalezieniu jego właściciela. Jednocześnie służby zaapelowały, by pamiętać o zabezpieczaniu terrarium.

Patyczak rogaty to owad z rzędu straszyków wyglądem przypominający gałązki. Jest również nazywany patyczakiem igielnikiem, annamskim lub indochińskim. Występuje w Wietnamiee. Samice patyczaka rogatego osiągają do 10 cm długości, a samce do ok. 7 cm.