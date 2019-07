Łódź. Głodzili suczkę amstaffa, teraz stanęli przed sądem

Na ławie oskarżonych zasiedli w piątek 27-letnia Sandra K. oraz jej rok starszy partner Maciej P. Para miała opiekować się 12-letnią suczką rasy amstaff. Oboje teraz odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżeni nie przyznają się do winy.

- Pies tęsknił do właścicielki. A my nie mieliśmy pieniędzy, żeby się nim zajmować. Szukaliśmy pomocy w różnych instytucjach - zeznawała w sądzie Sandra K. 12-letnia suczka należała do matki oskarżonej. W listopadzie zeszłego roku właścicielka wyjechała z kraju i zwierzę przekazała córce. Na początku marca cała Polska usłyszała o tragedii zwierzęcia.

- Kości było widać przez skórę. Żebra, kręgosłup, kolce miednicy - mówił w piątek Cezary, strażnik miejski z Animal Patrolu. To właśnie on, razem z koleżanką uratował 12-letnią Lunę. - Wziąłem psa na ręce, ale on w ogóle nie zareagował. Chciałem go postawić na ziemi, ale nie był w stanie sam stać. Nie chodził - dodawał strażnik. Suczka miała też stary, nieleczony uraz łapy.