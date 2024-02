Dzieci, zakonnice i wściekły proboszcz. Kulisy afery w DPS w Kamieniu Krajeńskim

- Musimy się jednak uderzyć w pierś, że może my też nie wszystko dobrze zrobiliśmy, nie byliśmy tam za często - uważa radna Zalewska. - Kiedyś sporo tam bywałam, gdy dyrektorką była siostra Małgorzata. Czasami do dzieci trzeba mieć cierpliwości za 10 osób. Boli nas też to, że tam przebywają dorośli, podczas gdy to jest dom dla dzieci. Po osiągnięciu pełnoletności należy umieścić osobę w DPS dla dorosłych. Kiedy to wypomnieliśmy, siostra się na nas obraziła - wspomina.