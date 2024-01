Episkopat wezwał prezydenta "by opowiedział się za życiem"

"W duchu odpowiedzialności za Kościół w Polsce i za dobro naszej wspólnej Ojczyzny, wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem" - napisał Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w "oświadczeniu w kwestii aborcji". Zaapelował w nim do parlamentarzystów i prezydenta Andrzeja Dudy, by "dali świadectwo troski o życie bezbronne, bo nienarodzone".