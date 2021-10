Dzieci z Michałowa odesłane na granicę. Jest reakcja z biura RPO

- Musimy jasno powiedzieć, że to, z czym mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, to masowa imigracja organizowana przez Białoruś - tłumaczył z mównicy szef MSWiA Mariusz Kamiński, wyjaśniając, że to jest odwet Alaksandra Łukaszenki za to, że Polska opowiedziała się za ruchami demokratycznymi na Białorusi.