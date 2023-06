Działka ROD. Jak zostać działkowiczem? Tych formalności należy dopełnić

Nabycie działki ROD. Kto może podpisać umowę kupna?

Nabywcą umowy dzierżawy działki ROD może zostać osoba pełnoletnia, która na stałe zamieszkuje na terenie Polski. Prawo do użytkowania działek można uzyskać wyłącznie na dwa sposoby: przez zawarcie umowy z zarządem ROD lub przez nabycie prawa od innego działkowicza. Co ważne, umowa pomiędzy o przeniesienie praw do użytkowania przestrzeni, powinna zostać podpisana u notariusza.