Działacze boją się partyjnego radykalizmu i chowają szyldy. PiS dziś "mówi Czarnkiem"

Nasze źródła w PiS twierdzą, że jest to prawdopodobne, ale niesie to za sobą poważne zagrożenia. - Taki "beton" na czele sztabu to ryzyko. Czarnek wzbudza skrajne emocje i dlatego, moim zdaniem, nie powinien kierować kampanią - twierdzi jeden ze znanych polityków Zjednoczonej Prawicy.