Dyskusja na spotkaniu z Hołownią. Poszło o dezubekizację

- Co z emeryturami ubeków, bo pan Tusk stwierdził, że one mogą wrócić. To byłby szczyt - mówił w kierunku Hołowni jeden z mężczyzn. - Jeżeli ktoś sprzeniewierzył się Rzeczpospolitej, był - mówiąc wprost - ubekiem, milicjantem, który dręczył ludzi, to nie ma o czym mówić. Musi ponieść konsekwencje. Ale maszynistka, sprzątaczka, kucharka? To nie dotyczyło tylko funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa - odpowiedział mu polityk.