Nowe nieoficjalne informacje po wstrząsie w armii. "Minister przegiął"

- I to oni teraz dochodzą do najwyższych stanowisk wojskowych. Pod względem wojskowym to nieczytelna i niejasna sytuacja. Chociażby gen. Kukuła był w swojej karierze najlepszym żołnierzem, ale dowodził jednostkami wojsk specjalnych w liczbie kilkudziesięciu osób, a nigdy nie dowodził brygadą czy dywizją, to z dnia na dzień nie będzie miał tej wiedzy i doświadczenia jak Szef Sztabu Generalnego. A on nie tylko dowodzi wojskiem w trakcie pokoju, ale też całym systemem obrony państwa. Z pewnością nie ma takiego doświadczenie, by móc z marszu taką funkcję wykonywać – podsumowuje wojskowy.