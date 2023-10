Dwugłos ws. nowych dowódców. "WOT bierze wszystko"

- Mówią, że to upolitycznienie wojska, ale wiadomo kto nominuje generałów - prezydent. On jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i tak się dzieje w większości krajów. Mam nadzieję, że generałowie wyciągną wnioski z tego co się działo. Nastąpiła kumulacja pewnych zdarzeń i nie chcieliby pewnie się znaleźć w sytuacji swoich poprzedników. W systemie demokratycznym szef MON kieruje resortem, a nie dowodzi siłami zbrojnymi i wyrażam głębokie przekonanie, że wyznaczeni generałowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, do czego konstytucyjnie powołane są Siły Zbrojne - podsumowuje gen. Bieniek.