Dymisja Antoniego Macierewicza. "Trzeci bliźniak": przesądził o tym Misiewicz, to zakwestionowanie hierarchii władzy

To jedno z największych zaskoczeń rekonstrukcji. Antoni Macierewicz nie jest już szefem MON, zastąpił go Mariusz Błaszczak. Wszyscy uważają, że za tą zmianą stoi nie kto inny, jak prezydent Andrzej Duda. Ale nowy trop w tej sprawie rzuca Ludwik Dorn.

Wielu komentatorów uważa, że dymisja Macierewicza to zasługa prezydenta. Historia ich zatargów jest bardzo długa.

Ale Ludwik Dorn przekonuje, że to Bartłomiej Misiewicz był kroplą, która przelała czarę goryczy. "Jego likwidacją jako ministra oczywiście nie jestem zaskoczony. Nie została mu wybaczona sprawa Bartłomieja Misiewicza" - wyznaje polityk w rozmowie z "Rzeczpospolitą". I wyjaśnia: "chodzi oczywiście nie o samego młodego człowieka, ale o zakwestionowanie hierarchii władzy".

"To był jawny bunt. Takich rzeczy nie puszcza się w niepamięć"

"Jarosław Kaczyński mówił, że pan Misiewicz ma zniknąć, a ten nie znikał i trzeba było powołać komisję wewnątrzpartyjną. To był jawny bunt. Takich rzeczy nie puszcza się w niepamięć. Jestem przy tym pełen uznania dla rozgrywki, którą przeprowadził Jarosław Kaczyński, by zredukować do zera napięcia na zapleczu obozu władzy" - tłumaczy Dorn.