Dwulatek spacerował po parapecie na III piętrze bloku. Ojciec spał. Był pijany

We wtorek sąd rodzinny w Wałczu zdecydował o odebraniu 2-latka i jego rok starszej siostry rodzicom. Maluchy mają trafić do rodziny zastępczej na czas postępowania. W środę ojciec 2-latka usłyszał zarzut narażenia dziecka na bezpośrednią utratę życia lub zdrowia. Przyznał się do winy i wyraził skruchę. Grozi mu teraz do pięciu lat więzienia.