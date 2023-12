Dwie wieże w Ostrołęce. Poseł PiS na liście do pozwania

Business Insider dotarł do projektu uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jest tam lista osób, przeciwko którym skierowano roszczenia. To m.in. Mirosław Kowalik - ówczesny prezes Enei, a obecnie prezes Westinghouse Polska. To również Piotr Adamczak, Zbigniew Piętka, Piotr Olejniczak, Paweł Koroblowski, Ireneusz Kulka, Stanisław Hebda i Roman Stryjski.