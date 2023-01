Dwie potęgi militarne łączą siły. Ostrzeżenie z USA

Sprzęt i jego możliwości oraz sprawność żołnierzy obejrzeć można na prezentacjach w mediach społecznościowych. Armie chętnie się chwalą spektakularnymi zdarzeniami, markowanymi na poligonach. O to chodzi zresztą, by cały świat zobaczył potęgę wojskową USA. Ma to przekonać wrogów, a szczególnie Iran, że wojna w Ukrainie nie rozprasza Waszyngtonu na tyle, by uniemożliwić mu zmobilizowanie dużych sił wojskowych.