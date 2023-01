Zmiana kursu rosyjskich statków handlowych. Tam już nie pływają

Rosja wiosną 2022 roku, wraz z wchodzeniem w życie kolejnych transzy sankcji wprowadzanych przez USA i UE przestała publikować oficjalne statystyki dotyczące swojego handlu międzynarodowego. Jednak, jak podaje "The Barents Observer", dane z innych źródeł wskazują na ogromne zmiany. Eksport z Federacji Rosyjskiej do Indii w listopadzie 2022 roku wzrósł sześciokrotnie, a do Malezji 2,6-krotnie w odniesieniu do danych sprzed roku. Znaczący wzrost odnotowują również wysyłki do Chin i Turcji.