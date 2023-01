Norwegia nakłada karę na gubernatora Murmańska. Oskarża go o porwanie 125 dzieci z Ukrainy

- Ci, którzy popełnili zbrodnie wojenne i inne nadużycia, muszą zostać postawieni przed sądem - podkreśla szefowa norweskiego resortu spraw zagranicznych. Sprawa porusza także posłankę Ine Eriksen Søreide. Mobilizuje ona rząd Norwegii do działań na arenie międzynarodowej, które mają doprowadzić do powrotu małych obywateli Ukrainy do kraju.