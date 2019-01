Dwa spotkania Morawieckiego. Ministrowie, później opozycja

Mateusz Morawiecki spotka się w piątek o godz. 14 z szefami resortów sprawiedliwości, zdrowia oraz spraw wewnętrznych. Informację o rozmowach z ministrami podała kancelaria premiera.

"Spotkanie to szansa na szczerą, otwartą rozmowę" - stwierdził Michał Dworczyk. Dodał, że będzie to też okazja do dyskusji nad tym, jak jak poprawić debatę publiczną w Polsce.

- Nie postrzegam tego jako wyciągnięcie ręki do zgody, a jako strategiczny ruch, żeby sprowadzić całą dyskusję o zabójstwie w Gdańsku do zmian w Kodeksie karnym, a nie do przyczyn, czyli mowy nienawiści, agresji, do tego, że Adamowicz był szczuty przez TVP - stwierdził Petru w rozmowie z Radiem Zet.