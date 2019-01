List ws. spotkania premiera z szefami klubów. Padły propozycje

Zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa popełniane z nienawiści i obowiązkowe leczenie więźniów, którzy na wolności mogą być niebezpieczni - o tym m.in. premier będzie rozmawiał z przedstawicielami partii. Spotkanie zaplanowano na piątkowe popołudnie.

- Nie postrzegam tego jako wyciągnięcie ręki do zgody, a jako strategiczny ruch, żeby sprowadzić całą dyskusję o zabójstwie w Gdańsku do zmian w Kodeksie karnym, a nie do przyczyn, czyli mowy nienawiści, agresji, do tego, że Adamowicz był szczuty przez TVP - stwierdził Petru w rozmowie z Radiem Zet.